Минэкономразвития сделало заявление о введении военного положения
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Введение военного положения в Украине не накладывает ограничений на экономическую деятельность на всей территории государства. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития Украины, передает УНН.
“Указы Президента Украины ”О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введению военного положения в Украине“ и ”О введении военного положения в Украине“ пока не накладывают ограничений на экономическую деятельность на всей территории Украины”, — говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Опубликован текст Закона “О введении военного положения в Украине”
Субъекты хозяйствования и граждане могут осуществлять экономические операции в обычном режиме.
Минэкономразвития будет оперативно сообщать о любых изменениях в режиме осуществления экономической и внешнеэкономической деятельности.
Военное положение начинает действовать с 14:00 26 ноября 2018 на 30 суток до 14:00 26 декабря 2018 года.
Как сообщал УНН, 26 ноября Верховная Рада приняла закон 9338 об утверждении указа Президента Украины “О введении военного положения в Украине” № 390/2018. Соответствующее решение поддержали 276 народных депутатов.
Военное положение, как предполагается, будет введено в 10 областях, но только в случае сухопутной военной операции регулярных войск Российской Федерации, а также внутренние воды Азово-Керченской акватории. Это такие регионы:
Напомним, постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что МВФ не имеет юридических ограничений относительно продолжения сотрудничества с Украиной во время введения военного положения.
Укази Президента України "Щодо надзвичайних заходів із забезпечення державного суверенітету і незалежності України та введення воєнного стану в Україні" та “Про введення воєнного стану в Україні” наразі не накладають обмежень на економічну діяльність на всій території України. pic.twitter.com/6SXGE5UdEd— Мінекономрозвитку (@mineconomdev) 27 листопада 2018 р.