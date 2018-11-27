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Минэкономразвития сделало заявление о введении военного положения

Минэкономразвития сделало заявление о введении военного положения

Киев  •  УНН

 • 15998 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Введение военного положения в Украине не накладывает ограничений на экономическую деятельность на всей территории государства. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития Украины, передает УНН.

“Указы Президента Украины ”О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введению военного положения в Украине“ и ”О введении военного положения в Украине“ пока не накладывают ограничений на экономическую деятельность на всей территории Украины”, — говорится в сообщении.

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Субъекты хозяйствования и граждане могут осуществлять экономические операции в обычном режиме.

Минэкономразвития будет оперативно сообщать о любых изменениях в режиме осуществления экономической и внешнеэкономической деятельности.

Военное положение начинает действовать с 14:00 26 ноября 2018 на 30 суток до 14:00 26 декабря 2018 года.

Как сообщал УНН, 26 ноября Верховная Рада приняла закон 9338 об утверждении указа Президента Украины “О введении военного положения в Украине” № 390/2018. Соответствующее решение поддержали 276 народных депутатов.

Военное положение, как предполагается, будет введено в 10 областях, но только в случае сухопутной военной операции регулярных войск Российской Федерации, а также внутренние воды Азово-Керченской акватории. Это такие регионы:

  • Винницкая,
  • Донецкая,
  • Луганская,
  • Николаевская,
  • Одесская,
  • Сумская,
  • Харьковская,
  • Черниговская,
  • Херсонская,
  • Запорожская.

    • Напомним, постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что МВФ не имеет юридических ограничений относительно продолжения сотрудничества с Украиной во время введения военного положения.

    Укази Президента України "Щодо надзвичайних заходів із забезпечення державного суверенітету і незалежності України та введення воєнного стану в Україні" та “Про введення воєнного стану в Україні” наразі не накладають обмежень на економічну діяльність на всій території України. pic.twitter.com/6SXGE5UdEd

    — Мінекономрозвитку (@mineconomdev) 27 листопада 2018 р.

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