МВФ: юридичних обмежень для співпраці з Україною немає
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Міжнародний валютний фонд не має юридичних обмежень щодо продовження співпраці з Україною під час введення воєнного стану. Про це йдеться в заяві постійного представника МВФ в Україні Йоста Люнгмана від 26 листопада 2018 року, передає УНН з посиланням на прес-службу МВФ.
“Ми спостерігаємо за останніми подіями, включно із введенням воєнного стану, і сподіваємося на невідкладну деескалацію поточної ситуації. МВФ не має юридичних обмежень щодо продовження співпраці з Україною у цій ситуації”, — йдеться в заяві Люнгмана.
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Як повідомляв УНН, 26 листопада Верховна Рада схвалила закон 9338 про затвердження указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”.
Воєнний стан, як передбачається, буде запроваджено у 10 областях, але лише в разі сухопутної воєнної операції регулярних військ Російської Федерації.