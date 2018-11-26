МВФ: юридичних обмежень для співпраці з Україною немає

“Ми спостерігаємо за останніми подіями, включно із введенням воєнного стану, і сподіваємося на невідкладну деескалацію поточної ситуації. МВФ не має юридичних обмежень щодо продовження співпраці з Україною у цій ситуації”, — йдеться в заяві Люнгмана.

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Як повідомляв УНН, 26 листопада Верховна Рада схвалила закон 9338 про затвердження указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”.

Воєнний стан, як передбачається, буде запроваджено у 10 областях, але лише в разі сухопутної воєнної операції регулярних військ Російської Федерації.