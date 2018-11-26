Воєнний стан не заважатиме співробітництву з МВФ – Клімкін
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Указ про ведення воєнного стану у нинішні редакції не заважатиме України продовжувати співробітництво з Міжнародним валютним фондом. Про це під час засідання парламенту заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін, передає кореспондент УНН.
“У сьогоднішній редакції цей указ не має заважати нам у продовжені співробітництва і ні з МВФ, а ні зі іншими міжнародними фінансовими організаціями”, — заявив П.Клімкін.
Нагадаємо, у Верховній Раді розглядають питання введення воєнного стану в Україні.
Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких — тяжко.
У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв’язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.
ВР розгляне рішення про запровадження воєнного стану на позачерговому засіданні у понеділок, 26 листопада, яке скликано на 16:00.
Збройні сили України привели в повну боєготовність.
Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.