МВФ: юридических ограничений для сотрудничества с Украиной нет
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Международный валютный фонд не имеет юридических ограничений относительно продолжения сотрудничества с Украиной во время введения военного положения. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Йоста Люнгмана от 26 ноября 2018 года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВФ.
"Мы наблюдаем за последними событиями, включая введение военного положения, и надеемся на неотложную деэскалацию текущей ситуации. МВФ не имеет юридических ограничений относительно продолжения сотрудничества с Украиной в этой ситуации", - говорится в заявлении Люнгмана.
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Как сообщал УНН, 26 ноября Верховная Рада приняла закон 9338 об утверждении указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".
Военное положение, как предполагается, будет введено в 10 областях, но только в случае сухопутной военной операции регулярных войск Российской Федерации.