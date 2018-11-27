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Военное положение увеличит риски для аграрных экспортеров

Киев  •  УНН

 • 11421 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В связи с введением военного положения объемы перевалки через порты Бердянск и Мариуполь могут быть вынужденно сокращены. Об этом сообщил и.о. министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк на странице в Facebook, передает УНН.

“Среди рисков ключевой — повторение агрессивных действий в Керченском проливе. В связи с напряженной ситуацией в Приазовье и непредсказуемыми действиями РФ, объемы перевалки через порты Бердянск и Мариуполь могут быть вынужденно сокращены, а потоки перенаправлены в порты Одессы. Степень влияния: средний”, - написал Мартынюк.

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Он напомнил, что в 2017 году через порты Азова было экспортировано около 5% от общего экспорта зерна. Вместе с тем, по его словам, время сезонных пиковых нагрузок на стратегические объекты транспортной инфраструктуры прошло.

“Это много, но период сверхвысокой месячной интенсивности экспорта в этом сезоне мы уже проходим, поэтому даже учитывая определенные нюансы работы ”Укрзализныци“, больших проблем от возможной концентрации экспортных потоков мы не ожидаем. Месяц назад было бы гораздо сложнее”, - отметил и.о. министра аграрной политики и продовольствия.

Также, по словам Мартынюка, существуют общетранспортные риски.

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“Режим ВП охватывает все портовые области и может сказаться на работе экспортной инфраструктуры (это только предположение, поскольку сейчас работа идет бесперебойно). Кроме того, появляется фактор непреодолимого воздействия — „военная необходимость“, которой будет подчиняться транспорт, в частности приоритет в поставке вагонов, подаче тяги и т.д. будет у военных грузов. Степень влияния: будет зависеть от слаженной работы транспортной инфраструктуры”, - говорится в сообщении.

Напомним, на время действия военного положения Мининфраструктуры ввело особый режим работы железнодорожного транспорта.

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Напомним, 25 ноября пограничный корабль РФ протаранил в Черном море буксир ВМС Украины. Ориентировочно в 20:00 российские корабли совершили обстрел украинских судов.

26 ноября Верховная Рада приняла закон 9338 об утверждении указа Президента Украины “О введении военного положения в Украине” № 390/2018.

Военное положение начинает действовать с 14:00 26 ноября на 30 суток до 14:00 26 декабря 2018 года. Его вводят в 10 областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

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В свою очередь, МЭРТ, Минсоцполитики, Минобразования, “Укртрансгаз” заверили, что военное положение никоим образом не скажется на их работе.

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