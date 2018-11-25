Захоплені два українські катери - ВМС України
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Російська Федерації захопила два українські військові катери. Про це у Facebook повідомив прес-центр Командування ВМС ЗС України, передає УНН.
“За оперативною інформацією захоплено два суднак “Бердянсь” і “Яни Капу”, які буксируються. Мбак Нікополь, заблокований та слідує у супроводі окупантів, катер не ушкоджено. 6 українських військовослужбовців зазнали поранення.
Як повідомляв УНН, у Керченській протоці російські кораблі в ультимативній формі вимагали від корабельної групи ВМС ЗС України зупинитися під загрозою застосування зброї.
Орієнтовно о 20:00 російські кораблі здійснили обстріл українських суден.
Як повідомляв УНН, сьогодні вранці прикордонний корабель РФ протаранив у Чорному морі буксир ВМС України.