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Захоплені два українські катери - ВМС України

Захоплені два українські катери - ВМС України

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Російська Федерації захопила два українські військові катери. Про це у Facebook повідомив прес-центр Командування ВМС ЗС України, передає УНН.

“За оперативною інформацією захоплено два суднак “Бердянсь” і “Яни Капу”, які буксируються. Мбак Нікополь, заблокований та слідує у супроводі окупантів, катер не ушкоджено. 6 українських військовослужбовців зазнали поранення.

Як повідомляв УНН, у Керченській протоці російські кораблі в ультимативній формі вимагали від корабельної групи ВМС ЗС України зупинитися під загрозою застосування зброї.

Орієнтовно о 20:00 російські кораблі здійснили обстріл українських суден.

Як повідомляв УНН, сьогодні вранці прикордонний корабель РФ протаранив у Чорному морі буксир ВМС України.

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