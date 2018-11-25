Захваченные два украинских катера - ВМС Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Российская Федерации захватила два украинских военных катера. Об этом в Facebook сообщил пресс-центр командования ВМС ВС Украины, передает УНН.
"По оперативной информации захвачены два судна "Бердянск" и "Яны Капу", которые буксируются. Мбак Никополь, заблокирован и следует в сопровождении оккупантов, катер поврежден. 6 украинских военнослужащих получили ранения.
Как сообщал УНН, в Керченском проливе российские корабли в ультимативной форме требовали от корабельной группы ВМС ВС Украины остановиться под угрозой применения оружия.
Ориентировочно в 20:00 российские корабли совершили обстрел украинских судов.
Как сообщал УНН, сегодня утром пограничный корабль РФ протаранил в Черном море буксир ВМС Украины.