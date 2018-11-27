Вокзали і аеропорти візьмуть під посилену охорону

ukru
Ексклюзив
07:02 • 3366 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 182510 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 484355 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 469779 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 455669 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 456932 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 328030 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 267770 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 523455 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 178767 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
91 %
755 мм
Хмарно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

23 березня, 23:46 • 89097 перегляди
Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

24 березня, 01:03 • 79417 перегляди
В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

01:42 • 85044 перегляди
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

03:55 • 76434 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

05:12 • 64222 перегляди
Публікації
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

07:02 • 3371 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 440785 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 523457 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 448314 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 397924 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 171851 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 168732 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 169174 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 163456 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 166481 перегляди
Актуальне
Вокзали і аеропорти візьмуть під посилену охорону

Вокзали і аеропорти візьмуть під посилену охорону

Київ • УНН

 • 11842 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Міністерство інфраструктури доручило посилити охорону і оборону вокзалів, залізничних станцій, аеропортів, портів та інших об’єктів стратегічної транспортної инфраструктури. Про це повідомила прес-служба Мінінфраструктури, передає УНН.

“Усім відомствам було направлено окреме доручення посилити охорону і оборону вокзалів, залізничних станцій, аеропортів, портів та інших об’єктів инфраструктури”, — заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Закон на затвердження указу про воєнний стан ще не підписано

Також на час дії воєнного стану Мінінфраструктури вводить особливий режим роботи залізничного транспорту. Він передбачає забезпечення пропускної спроможності залізничної мережі та відповідного рухомого складу для потреб оборони в основних напрямках, визначених Генштабом ЗСУ. Також пріоритетність при призначенні поїздів буде визначатися необхідністю здійснення перевезень в умовах воєнного періоду, за рішеннями військового командування.

Міністр інфраструктури також створило Оперативний штаб для взаємодії з військовим командуванням та військовими адміністраціями щодо забезпечення додержання правового режиму воєнного стану. Також міністр інфраструктури заявив, що Україна застосовуватиме досвід Швейцарії в організації воєнізованої охорони.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Воєнний стан: що передбачає закон

“Ми плануємо за швейцарським зразком запровадити активну участь співробітників сфери транспорту у територіальній обороні. В кожного напоготові повинен бути „тривожний рюкзак“ з триденним запасом всього найнеобхіднішого та чітке розуміння його дій у разі атаки ворога”, — зазначив Омелян.

Крім того, у Мінінфраструктури заявили, що планують з метою відпрацювання алгоритму дій провести найближчим часом польові військові навчання та поширити цю практику серед усіх співробітників.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На чергову станції під Одесою напали з ножем

Нагадаємо, 26 листопада Верховна Рада схвалила закон 9338 про затвердження указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні” №390/2018.

Воєнний стан починає діяти із 14:00 26 листопада на 30 діб до 14:00 26 грудня 2018 року. Його запроваджують у 10 областях, а також у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії. Це такі регіони:

  • Вінницька,
  • Донецька,
  • Луганська,
  • Миколаївська,
  • Одеська,
  • Сумська,
  • Харківська,
  • Чернігівська,
  • Херсонська,
  • Запорізька.

    • Українські Національні Новини

    Українські Національні Новини

    Кримінал та НП

    Звернутися з питань розміщення реклами

    Tesla
    $246.11
    Brent
    $71.47
    Bitcoin
    $86,903.80
    S&P 500
    $5,648.07
    Газ TTF
    $42.61
    Золото
    $3,053.87
    Ethereum
    $2,048.94