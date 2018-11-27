Вокзали і аеропорти візьмуть під посилену охорону

“Усім відомствам було направлено окреме доручення посилити охорону і оборону вокзалів, залізничних станцій, аеропортів, портів та інших об’єктів инфраструктури”, — заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

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Також на час дії воєнного стану Мінінфраструктури вводить особливий режим роботи залізничного транспорту. Він передбачає забезпечення пропускної спроможності залізничної мережі та відповідного рухомого складу для потреб оборони в основних напрямках, визначених Генштабом ЗСУ. Також пріоритетність при призначенні поїздів буде визначатися необхідністю здійснення перевезень в умовах воєнного періоду, за рішеннями військового командування.

Міністр інфраструктури також створило Оперативний штаб для взаємодії з військовим командуванням та військовими адміністраціями щодо забезпечення додержання правового режиму воєнного стану. Також міністр інфраструктури заявив, що Україна застосовуватиме досвід Швейцарії в організації воєнізованої охорони.

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“Ми плануємо за швейцарським зразком запровадити активну участь співробітників сфери транспорту у територіальній обороні. В кожного напоготові повинен бути „тривожний рюкзак“ з триденним запасом всього найнеобхіднішого та чітке розуміння його дій у разі атаки ворога”, — зазначив Омелян.

Крім того, у Мінінфраструктури заявили, що планують з метою відпрацювання алгоритму дій провести найближчим часом польові військові навчання та поширити цю практику серед усіх співробітників.

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Нагадаємо, 26 листопада Верховна Рада схвалила закон 9338 про затвердження указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні” №390/2018.

Воєнний стан починає діяти із 14:00 26 листопада на 30 діб до 14:00 26 грудня 2018 року. Його запроваджують у 10 областях, а також у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії. Це такі регіони:

Вінницька,

Донецька,

Луганська,

Миколаївська,

Одеська,

Сумська,

Харківська,

Чернігівська,

Херсонська,

Запорізька.