Вокзалы и аэропорты возьмут под усиленную охрану

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Министерство инфраструктуры поручило усилить охрану и оборону вокзалов, железнодорожных станций, аэропортов, портов и других объектов стратегической транспортной инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры, передает УНН.

“Всем ведомствам было направлено отдельное поручение усилить охрану и оборону вокзалов, железнодорожных станций, аэропортов, портов и других объектов инфраструктур”, — заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

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Также на время действия военного положения Мининфраструктуры вводит особый режим работы железнодорожного транспорта. Он предусматривает обеспечение пропускной способности железнодорожной сети и соответствующего подвижного состава для нужд обороны в основных направлениях, определенных Генштабом ВСУ. Также приоритетность при назначении поездов будет определяться необходимостью осуществления перевозок в условиях военного периода, по решениям военного командования.

Министр инфраструктуры также создало Оперативный штаб для взаимодействия с военным командованием и военными администрациями по обеспечению соблюдения правового режима военного положения. Также министр инфраструктуры заявил, что Украина будет применять опыт Швейцарии в организации военизированной охраны.

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“Мы планируем по швейцарскому образцу ввести активное участие сотрудников сферы транспорта в территориальной обороне. У каждого наготове должен быть „тревожный рюкзак“ с трехдневным запасом всего необходимого и четкое понимание его действий в случае атаки врага”, - отметил Омелян.

Кроме того, в Мининфраструктуры заявили, что планируют с целью отработки алгоритма действий провести в ближайшее время полевые военные учения и распространить эту практику на всех сотрудников.

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Напомним, 26 ноября Верховная Рада приняла закон 9338 об утверждении указа Президента Украины “О введении военного положения в Украине” № 390/2018.

Военное положение начинает действовать с 14:00 26 ноября на 30 суток до 14:00 26 декабря 2018 года. Его вводят в 10 областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории. Это такие регионы:

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