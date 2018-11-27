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Закон на затвердження указу про воєнний стан ще не підписано

Закон на затвердження указу про воєнний стан ще не підписано

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Ухвалений Верховною Радою законопроект про затвердження указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" ще не підписаний. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані з сайту парламенту.

"Готується на підпис", - йдеться у повідомленні про стан проходження документа станом на 10:45 27 листопада.

Додамо, ухвалені парламентом законопроекти мають бути підписані головою Верховної Ради, а потім - передані на підпис Президенту.

Нагадаємо, закон про затвердження указу Президента "Про введення воєнного стану в Україні" ухвалено Верховною Радою 26 листопада, після кількагодинних консультацій, але лише на 30 днів та в окремих областях. Указом передбачено ввести в Україні воєнний стан із 14 години 26 листопада 2018 року на 30 діб до 14 години 26 грудня 2018 року, повідомляється на сайті ВР.

Згідно з оприлюдненим на сайті ВР текстом доопрацьованого проекту закону, указ Президента України від 26 листопада 2018 року № 393 "Про введення воєнного стану в Україні" утверджується з таким застереженням щодо його введення у 10 областях.

"Воєнний стан вводиться у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, а також Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії", - йдеться у тексті документа.

"У період дії воєнного стану, введеного зазначеним указом Президента України, часткова мобілізація оголошується Президентом України у строки і в обсягах відповідно до загроз національній безпеці і обороні України", - сказано у тексті закону.

Нагадаємо, 17 листопада в "Урядовому кур'єрі" опубліковано указ Президента про введення воєнного стану.

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