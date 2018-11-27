Закон на утверждение указа о военном положении еще не подписан
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Принятый Верховной Радой законопроект об утверждении указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине" еще не подписан. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные с сайта парламента.
"Готовится на подпись", - говорится в сообщении о прохождении документа по состоянию на 10:45 27 ноября.
Добавим, принятые парламентом законопроекты должны быть подписаны главой Верховной Рады, а затем - переданы на подпись Президенту.
Напомним, закон об утверждении указа Президента "О введении военного положения в Украине" принят Верховной Радой 26 ноября, после длительных консультаций, но только на 30 дней и в отдельных областях. Указом предусмотрено ввести в Украине военное положение с 14 часов 26 ноября 2018 года на 30 суток до 14 часов 26 декабря 2018 года, сообщается на сайте ВР.
Согласно обнародованному на сайте ВР текстом доработанного проекта закона, указ Президента Украины от 26 ноября 2018 года № 393 "О введении военного положения в Украине" утверждается с оговоркой относительно его введения в 10 областях.
"Военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории", - говорится в тексте документа.
"В период действия военного положения, введенного указанным указом Президента Украины, частичная мобилизация объявляется Президентом Украины в сроки и в объемах согласно угрозам национальной безопасности и обороне Украины", - говорится в тексте закона.
Напомним, 17 ноября в "Урядовом курьере" опубликован указ Президента о введении военного положения.