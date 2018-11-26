На чергову станції під Одесою напали з ножем

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Вночі на чергову по переїзду Одеської магістралі напав невідомий з ножем. Внаслідок інциденту посадову особу було госпіталізовано до місцевої лікарні. Про це повідомив прес-центр регіональної філії “Одеська залізниця”, передає УНН.

"24 листопада на чергову по переїзду 26 км перегону Ксенієве-Аккаржа напав невідомий з ножем. Випадок стався під час нічної зміни чергової по переїзду Т.Є.", - йдеться у повідомленні.

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Про випадок було повідомлено черговому по відділу поліції, бригаді швидкої медичної допомоги та черговому по Одеському загону воєнізованої охорони регіональної філії “Одеська залізниця”.

На місце події прибув наряд поліції та машина швидкої допомоги. Медики виявили у постраждалої незначне розсічення губи, проте наразі вона з діагнозом “струс мозку” знаходиться у лікарні. Обставини випадку з’ясовуються. Керівництво філії віддало розпорядження встановити до 1 грудня на переїзді, на якому було вчинено напад на працівницю філії, металеву решітку.

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Нагадаємо, під Кременчуком через диверсію на залізниці ледь не загинув машиніст.

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