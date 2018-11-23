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Жінка трагічно загинула під колесами експресу

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Під Києвом швидкісний потяг збив на смерть 57-річну жінку. Про це повідомив відділ комунікацій поліції Київської області, передає УНН. 

“Жінка потрапила під колеса швидкісного електропотягу на залізничній станції Клавдієво-Тарасове. Від отриманих травм 57-річна місцева жителька загинула на місці”, — йдеться у повідомленні.

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Як з’ясувалось, жінка переходила залізничну колію по наземному бетонному перекриттю для пішоходів біля платформи.

Подію відпрацювали фахівці-експерти, слідчо-оперативна група Бородянського відділення поліції. Були опитані свідки для повного встановлення обставин та причин трагедії.

Відомості щодо даного факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 276 Кримінального кодексу України.

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Нагадаємо, українець загинув під колесами поїзда на станції московського метро “Тверська”.

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