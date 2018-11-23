Женщина трагически погибла под колесами экспресса
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Под Киевом скоростной поезд сбил насмерть 57-летнюю женщину. Об этом сообщил отдел коммуникаций полиции Киевской области, передает УНН.
“Женщина попала под колеса скоростного электропоезда на железнодорожной станции Клавдиево-Тарасово. От полученных травм 57-летняя местная жительница погибла на месте”, - говорится в сообщении.
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Как выяснилось, женщина переходила железнодорожный путь по наземному бетонному перекрытию для пешеходов рядом с платформой.
Событие отработали специалисты-эксперты, следственно-оперативная группа Бородянского отделения полиции. Были опрошены свидетели для полного установления обстоятельств и причин трагедии.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 276 Уголовного кодекса Украины.
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Напомним, украинец погиб под колесами поезда на станции московского метро “Тверская”.