З початку року на залізниці загинули 29 українців
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Станом на 17 липня 2018 року в Україні у результаті нещасних випадків на залізниці загинули 29 осіб. Про це повідомила прес-служба Одеського регіонального відділу контролю за умовами праці та промисловою безпекою Департаменту охорони праці та промислової безпеки ПАТ “Укрзалізниця”, передає УНН.
“Від початку 2018 року через порушення правил безпечної поведінки поблизу колії залізничним транспортом травмовано 47 осіб, з них 29 — зі смертельним наслідком”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, серед постраждалих — троє неповнолітніх, з яких одного травмовано смертельно.
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Крім того, з початку року завдяки пильності та професійним діям машиністів було попереджено 88 випадків наїзду на сторонніх людей.
Нагадаємо, 21 червня під Кременчуком через диверсію на залізниці ледь не загинув машиніст. Зловмисники підвісили пакет із камінням до автомобільного мосту, під яким у той час проїжджав локомотив.
Як повідомляв УНН, 18 червня під Дніпром зійшли з рейок 11 вагонів вантажного поїзда. Як з’ясувалось пізніше, аварія сталась через крадіжку болтів та кріплень рейок. За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження.