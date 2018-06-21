Під Кременчуком через диверсію на залізниці ледь не загинув машиніст

“Так, зловмисники підвісили пакет із камінням до автомобільного мосту, під яким у той час проїжджав локомотив. Унаслідок цього розбито лобове скло локомотива. На щастя, локомотивна бригада не постраждала та змогла справитися з керуванням. Про випадок повідомлено правоохоронні органи”, — йдеться у повідомленні.

За словами директора регіональної філії “Південна залізниця” ПАТ “Укрзалізниця” Миколи Уманця, це вже не перший випадок, коли зловмисники скоюють диверсії на залізниці.

“Лише на Полтавщині упродовж червня зафіксовано вже декілька кричущих випадків втручання в роботу залізничної галузі, які можна розцінювати як диверсію та злочин проти залізниці та залізничників. Наші локомотиви закидували „коктейлями Молотова“, обливали брудом, а тепер каміння. Усі ці злочини можуть призвести до катастрофи, тому закликаємо правоохоронні органи негайно розслідувати ці випадки, щоб усі злочинці постали перед судом”, — зазначив Уманець.

Нагадаємо, 18 червня під Дніпром зійшли з рейок 11 вагонів вантажного поїзда. Як з'ясувалось пізніше, аварія сталась через крадіжку болтів та кріплень рейок . За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження.