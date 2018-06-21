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Под Кременчугом из-за диверсии на железной дороге едва не погиб машинист

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КИЕВ. 21 июня. УНН. На перегоне Кременчуг — Потоки в Полтавской области неизвестные лица совершили диверсию, которая могла привести к катастрофе и угрожала жизни локомотивной бригады. Об этом сообщила пресс-служба ПАО “Укрзализныця”, передает УНН.

“Так, злоумышленники подвесили пакет с камнями к автомобильному мосту, под которым в то время проезжал локомотив. В результате разбито лобовое стекло локомотива. К счастью, локомотивная бригада не пострадала и смогла справиться с управлением. О случае поставлены в известность правоохранительные органы”, - говорится в сообщении.

По словам директора регионального филиала “Южная железная дорога” ПАО “Укрзализныця” Николая Уманца, это уже не первый случай, когда злоумышленники совершают диверсии на железной дороге.

“Только в Полтавской области в течение июня зафиксировано уже несколько вопиющих случаев вмешательства в работу железнодорожной отрасли, которые можно расценивать как диверсию и преступление против железной дороги и железнодорожников. Наши локомотивы забрасывали „коктейлями Молотова“, обливали грязью, а теперь камни. Все эти преступления могут привести к катастрофе, поэтому призываем правоохранительные органы немедленно расследовать эти случаи, чтобы все преступники предстали перед судом”, - отметил Уманец.

Напомним, 18 июня под Днепром сошли с рельсов 11 вагонов грузового поезда. Как выяснилось позже, авария произошла из-за кражи болтов и креплений рельсов. По данному факту полиция открыла уголовное производство.

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