Под Кременчугом из-за диверсии на железной дороге едва не погиб машинист

“Так, злоумышленники подвесили пакет с камнями к автомобильному мосту, под которым в то время проезжал локомотив. В результате разбито лобовое стекло локомотива. К счастью, локомотивная бригада не пострадала и смогла справиться с управлением. О случае поставлены в известность правоохранительные органы”, - говорится в сообщении.

По словам директора регионального филиала “Южная железная дорога” ПАО “Укрзализныця” Николая Уманца, это уже не первый случай, когда злоумышленники совершают диверсии на железной дороге.

“Только в Полтавской области в течение июня зафиксировано уже несколько вопиющих случаев вмешательства в работу железнодорожной отрасли, которые можно расценивать как диверсию и преступление против железной дороги и железнодорожников. Наши локомотивы забрасывали „коктейлями Молотова“, обливали грязью, а теперь камни. Все эти преступления могут привести к катастрофе, поэтому призываем правоохранительные органы немедленно расследовать эти случаи, чтобы все преступники предстали перед судом”, - отметил Уманец.

Напомним, 18 июня под Днепром сошли с рельсов 11 вагонов грузового поезда. Как выяснилось позже, авария произошла из-за кражи болтов и креплений рельсов. По данному факту полиция открыла уголовное производство.