На дежурную станции под Одессой напали с ножом

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 98872 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 106083 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 141559 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 138680 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133394 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126941 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 166161 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117983 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141562 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145363 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На дежурную станции под Одессой напали с ножом

На дежурную станции под Одессой напали с ножом

Киев  •  УНН

 • 11063 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Ночью на дежурную по переезду Одесской магистрали напал неизвестный с ножом. В результате инцидента должностное лицо было госпитализировано в местную больницу. Об этом сообщил пресс-центр регионального филиала “Одесская железная дорога”, передает УНН.

“24 ноября на дежурную по переезду 26 км перегона Ксениево-Аккаржа напал неизвестный с ножом. Случай произошел во время ночной смены дежурной по переезду Т.Е.”, — говорится в сообщении.

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О случае было сообщено дежурному по отделу полиции, бригаде скорой медицинской помощи и дежурному по Одесскому отряду военизированной охраны регионального филиала “Одесская железная дорога”.

На место происшествия прибыл наряд полиции и машина скорой помощи. Медики обнаружили у пострадавшей незначительное рассечение губы, однако пока она с диагнозом “сотрясение мозга” находится в больнице. Обстоятельства происшествия выясняются. Руководство филиала отдало распоряжение установить до 1 декабря на переезде, на котором было совершено нападение на сотрудницу филиала, металлическую решетку.

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Напомним, под Кременчугом из-за диверсии на железной дороге едва не погиб машинист.

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