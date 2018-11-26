На дежурную станции под Одессой напали с ножом
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Ночью на дежурную по переезду Одесской магистрали напал неизвестный с ножом. В результате инцидента должностное лицо было госпитализировано в местную больницу. Об этом сообщил пресс-центр регионального филиала “Одесская железная дорога”, передает УНН.
“24 ноября на дежурную по переезду 26 км перегона Ксениево-Аккаржа напал неизвестный с ножом. Случай произошел во время ночной смены дежурной по переезду Т.Е.”, — говорится в сообщении.
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О случае было сообщено дежурному по отделу полиции, бригаде скорой медицинской помощи и дежурному по Одесскому отряду военизированной охраны регионального филиала “Одесская железная дорога”.
На место происшествия прибыл наряд полиции и машина скорой помощи. Медики обнаружили у пострадавшей незначительное рассечение губы, однако пока она с диагнозом “сотрясение мозга” находится в больнице. Обстоятельства происшествия выясняются. Руководство филиала отдало распоряжение установить до 1 декабря на переезде, на котором было совершено нападение на сотрудницу филиала, металлическую решетку.
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Напомним, под Кременчугом из-за диверсии на железной дороге едва не погиб машинист.