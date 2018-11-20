Залізниця зменшила перевезення вантажів

КИЇВ. 20 листопада. УНН. В Україні протягом січня-жовтня 2018 року залізничним транспортом було перевезено 268,4 млн тонн вантажів, що на 4,4% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це йдеться у даних Державної служби статистики України, передає УНН.