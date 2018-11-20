Залізниця зменшила перевезення вантажів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. В Україні протягом січня-жовтня 2018 року залізничним транспортом було перевезено 268,4 млн тонн вантажів, що на 4,4% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це йдеться у даних Державної служби статистики України, передає УНН.
За інформацією відомства, зокрема, за 10 місяців залізницею зменшено перевезення зерна та продуктів перемелу на 12,1%, нафти і нафтопродуктів – на 11,8%, лісових вантажів – на 11,3%, будівельних матеріалів – на 9,5%, кам’яного вугілля – на 3,6%, цементу – на 3,6%, чорних металів – на 2,5%, коксу – на 2,4%, хімічних і мінеральних добрив – на 2,1%.
Водночас, як зазначається, перевезення брухту чорних металів залишилося на рівні січня–жовтня 2017р., перевезення залізної та марганцевої руди збільшилося на 3,0%.
Додамо, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення ООС.
Як повідомляв УНН, в Україні протягом січня-вересня 2018 року вантажні перевезення залізничним транспортом становили 240,1 млн тонн, що на 4,3% менше, ніж за аналогічний період 2017 року.