Железная дорога уменьшила перевозки грузов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Украине в январе-октябре 2018 года железнодорожным транспортом было перевезено 268,4 млн тонн грузов, что на 4,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в данных Государственной службы статистики Украины, передает УНН.
По информации ведомства, в частности, за 10 месяцев по железной дороге уменьшены перевозки зерна и продуктов перемола на 12,1%, нефти и нефтепродуктов - на 11,8%, лесных грузов - на 11,3%, строительных материалов - на 9,5%, каменного угля - на 3,6%, цемента - на 3,6%, черных металлов - на 2,5%, кокса - на 2,4%, химических и минеральных удобрений - на 2,1%.
В то же время, как отмечается, перевозки лома черных металлов остались на уровне января-октября 2017 года, перевозки железной и марганцевой руды увеличились на 3,0%.
Добавим, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части зоны проведения ООС.
Как сообщал УНН, в Украине в январе-сентябре 2018 года грузовые перевозки железнодорожным транспортом составили 240,1 млн тонн, что на 4,3% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.