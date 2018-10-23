Перевезення вантажів залізницею у січні-вересні впали на 4,3%

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. В Україні протягом січня-вересня 2018 року вантажні перевезення залізничним транспортом становили 240,1 млн тонн, що на 4,3% менше, ніж за аналогічний період 2017 року, передає УНН з посиланням на дані Державної служби статистики України.