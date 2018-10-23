Перевезення вантажів залізницею у січні-вересні впали на 4,3%
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. В Україні протягом січня-вересня 2018 року вантажні перевезення залізничним транспортом становили 240,1 млн тонн, що на 4,3% менше, ніж за аналогічний період 2017 року, передає УНН з посиланням на дані Державної служби статистики України.
За інформацією Держстатистики, також зменшено вантажооборот на залізниці на 2,2% - до 138,4 млрд тонно-кілометрів.
Водночас, автомобільним та авіаційним транспортом збільшено вантажні перевезення за вказаний період. Зокрема, автомобільним було перевезено 137,6 млн тонн вантажів, а це на 7,3% більше, авіаційним – 100 тис. тонн, що на 22,1% більше, ніж торік.
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Крім того, трубопроводами було прокачано 80,5 млн тонн або на 4,4% менше.
Водним транспортом перевезено 4,2 млн тонн вантажів або на 1,9% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Загалом, за даними Держстатистики, у січні-вересні цього року усіма видами транспорту перевезено 462,5 млн тонн вантажів, що на 1,1% менше, ніж торік.