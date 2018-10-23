Перевозки грузов по железной дороге в январе-сентябре упали на 4,3%
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. В Украине в январе-сентябре 2018 года грузовые перевозки железнодорожным транспортом составили 240,1 млн тонн, что на 4,3% меньше, чем за аналогичный период 2017 года, передает УНН со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.
По информации Госстатистики, также уменьшено грузооборот на железной дороге на 2,2% - до 138,4 млрд тонно-километров.
В то же время, автомобильным и авиационным транспортом увеличены грузовые перевозки за указанный период. В частности, автомобильным было перевезено 137,6 млн тонн грузов, а это на 7,3% больше, авиационным - 100 тыс. тонн, что на 22,1% больше, чем в прошлом году.
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Кроме того, трубопроводами было прокачано 80,5 млн тонн или на 4,4% меньше.
Водным транспортом перевезено 4,2 млн тонн грузов или на 1,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Всего, по данным Госстатистики, в январе-сентябре этого года всеми видами транспорта перевезено 462,5 млн тонн грузов, что на 1,1% меньше, чем в прошлом году.