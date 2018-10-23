Авіаперельоти стали популярніші серед українців
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. В Україні протягом січня-вересня 2018 року авіаційним транспортом було перевезено 9,5 млн людей, що на 15,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це йдеться у даних Державної служби статистики України.
Як зазначили у Держстатистики, авіаційний пасажирооборот також зріс на 23,4% до 19,191 млрд пасажиро-кілометрів.
При цьому, за даними відомства, у січні-вересні було перевезено залізницею 118,6 млн пасажирів, що на 6% менше, ніж торік.
Також було менше перевезено пасажирів за цей період автомобільним транспортом на 4,4%, а саме 1,43 млрд пасажирів.
Крім того, у січні-вересні метрополітенами скористалися 534,5 млн пасажирів, що на 1,6% більше, ніж минулого року, тролейбусним транспортом - 761 млн осіб або на 2,1% менше як торік. Трамваями їздили за вказаний період 505,3 млн пасажирів, що на 0,8% більше порівняно з минулим роком.
Зазначимо, що дані наведено з урахуванням усіх регіонів України, але без урахування тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму.
Як повідомляв УНН, Україна планує залучити до внутрішньо українських перевезень мінімум дві лоукост-компанії.