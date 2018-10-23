Авіаперельоти стали популярніші серед українців

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. В Україні протягом січня-вересня 2018 року авіаційним транспортом було перевезено 9,5 млн людей, що на 15,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це йдеться у даних Державної служби статистики України.