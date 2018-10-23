Авиаперелеты стали более популярны среди украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. В Украине в январе-сентябре 2018 года авиационным транспортом было перевезено 9,5 млн человек, что на 15,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в данных Государственной службы статистики Украины.
Как отметили в Госстатистики, авиационный пассажирооборот также вырос на 23,4% до 19,191 млрд пассажиро-километров.
При этом, по данным ведомства, в январе-сентябре было перевезено по железной дороге 118,6 млн пассажиров, что на 6% меньше, чем в прошлом году.
Также было меньше перевезено пассажиров за этот период автомобильным транспортом на 4,4%, а именно 1,43 млрд пассажиров.
Кроме того, в январе-сентябре метрополитенами воспользовались 534,5 млн пассажиров, что на 1,6% больше, чем в прошлом году, троллейбусным транспортом - 761 млн человек или на 2,1% меньше прошлого года. Трамваями ездили за указанный период 505,3 млн пассажиров, что на 0,8% больше по сравнению с прошлым годом.
Отметим, что данные приведены с учетом всех регионов Украины, но без учета временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.
Как сообщал УНН, Украина планирует привлечь к внутренне украинским перевозкам минимум две лоукост-компании.