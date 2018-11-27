"Укртрансгаз" працюватиме без змін під час воєнного стану
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Газотранспортна система України продовжує здійснювати свої функції у повному обсязі після оголошення воєнного стану на території 10 областей з 28 листопада. Про це повідомила прес-служба ПАТ "Укртрансгаз" на сторінці у Facebook, передає УНН.
“Оператор газотранспортної системи (ГТС), компанія „Укртрансгаз“ зараз працює в штатному режимі. При цьому компанія заявляє про готовність до введення воєнного стану”, — йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В "Укртрансгазі" повідомили про рекордні запаси газу у підземних сховищах
Транзит та газопостачання споживачам України здійснюється у повному обсязі відповідно до замовлень. Всі зобов’язання по транзиту в країни ЄС також виконуються в повному обсязі.
Для кожного об’єкта підвищеної небезпеки “Укртрансгаз” розробив Плани локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій.
Вони визначають дії у разі виникнення аварій та надзвичайних ситуацій на підпорядкованих об’єктах. Згідно цих документів “Укртрансгаз” щоквартально проводить тренування співробітників кожного об’єкту за усіма гіпотетично можливими аварійними ситуаціями та сценаріями.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Укртрансгаз" капітально модернізує відомий магістральний газопровід
На випадок введення в Україні воєнного стану “Укртрансгаз” також розробив і затвердив мобілізаційний план і план цивільного захисту підприємства.
“Команда „Укртрансгазу“ готова до розгортання всіх можливих сценаріїв подальших подій”, — підсумували в УТГ.
Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких — тяжко.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Закон на затвердження указу про воєнний стан ще не підписано
У зв'язку із ситуацією Верховна Рада 26 листопада прийняла закон про затвердження указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”.
Згідно із документом, воєнний стан вводиться в Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, а також Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії. В указі Президента вказано, що воєнний стан запроваджується з 14:00 26 листопада на 30 діб — до 14:00 26 грудня 2018 року.