"Укртрансгаз" капітально модернізує відомий магістральний газопровід

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Київ • УНН

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КИЇВ. 26 липня. УНН. ПАТ “Укртрансгаз” планує виконати капітальний ремонт чотирьох дільниць лінійної частини газопроводу “Уренгой — Помари — Ужгород” загальною довжиною 119 км та провести реконструкцію компресорної станції “Ромни”. Про це повідомила прес-служба газотранспортного підприємства, передає УНН.

“ПАТ „Укртрансгаз“ в рамках реалізації проекту „Реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення магістрального газопроводу „Уренгой — Помари — Ужгород““ оголосив тендери на постачання продукції — труб великого діаметру, кранів, фітінгів та гнутих відводів”, — йдеться у повідомленні.

Проект передбачається здійснити за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових організацій, а саме Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та коштів ПАТ “Укртрансгаз”. В рамках Проекту закупівлі товарів, робіт та послуг здійснюється відповідно до Політик та правил ЄБРР. Відповідні запрошення до участі в тендерах опубліковані і на офіційній сторінці ЄБРР.

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Як зазначається, за останні три роки “Укратрансгаз” власним коштом оновив частину даного газогону загальною протяжністю в 54 км. А нині планує в рамках Проекту виконати капітальний ремонт чотирьох дільниць лінійної частини загальною довжиною 119 км та провести реконструкцію компресорної станції “Ромни”.

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Нагадаємо, у 2014 році упродовж травня-червня на газогоні “Уренгой — Помари — Ужгород” стались два вибухи: у Рожнятівському районі Івано-Франківської області (12 травня) і Лохвицькому районі Полтавської області (17 червня).

За даними місцевих операторів газорозподільчих систем, загальна протяжність зношених газопроводів в Україні становить 10% від усієї ГТС (20 тис. км.). При цьому кількість аварійних газопроводів у 2017 році становила 4907,4 км, це 2,2% від загальної протяжності мереж. У НАК “Нафтогазі” запевнюють, що українські газопроводи у 7 разів менш аварійні, ніж російські.

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Як повідомляв УНН, “Укртрансгаз” розробив план модернізації ГТС до 2027 року.

Газопровід “Уренгой — Помари — Ужгород” з’єднує родовища півночі Західного Сибіру з Ужгородом на заході України. Потім газ транспортується споживачами в Європу. Його запустили в експлуатацію у 1983 році.

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