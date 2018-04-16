"Нафтогаз": українські газопроводи у сім разів менш аварійні за російські
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Аварійність магістральних газопроводів України у сім разів нижча, ніж у російських. Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу" у Twitter, передає УНН.
"За останні п'ять років спостережень аварійність магістральних газопроводів України в сім раз нижча, ніж аналогічних систем у Росії", - сказано у повідомленні.
Як повідомляв УНН, Росія підтвердила Євросоюзу готовність частково використовувати газотранспортну систему України після 2019 року.
Нагадаємо, Президент Петро Порошенко заявив, що Російська Федерація не обійдеться без української газотранспортної системи після 2019 року.
За останні п'ять років спостережень аварійність магістральних газопроводів України в сім раз нижча, ніж аналогічних систем у Росії. pic.twitter.com/aBDwdonPNI— Нафтогаз України (@NaftogazUK) 16 апреля 2018 г.