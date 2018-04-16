"Нафтогаз": украинские газопроводы в семь раз менее аварийны, чем российские

"За последние пять лет наблюдений аварийность магистральных газопроводов Украины в семь раз ниже, чем аналогичных систем в России", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, Россия подтвердила Евросоюза готовность частично использовать газотранспортную систему Украины после 2019 года.

Напомним, Президент Петр Порошенко заявил, что Российская Федерация не обойдется без украинской газотранспортной системы после 2019 года.

За последние пять лет наблюдений аварийность магистральных газопроводов Украины в семь раз ниже, чем аналогичных систем в России. pic.twitter.com/aBDwdonPNI