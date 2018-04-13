Росія не обійдеться без української ГТС після 2019 року
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Російська Федерація не обійдеться без української газотранспортної системи після 2019 року. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко в інтерв’ю українським телеканалам, передає УНН.
“Я хочу наголосити, Росія не обійдеться без української газотранспортної системи, після 2019 року в тому числі”, — переконаний Президент.
Крім того, наголосив він, “Північний потік-2” є абсолютно політичним проектом, який потребує вкладень у сумі 15-20 млрд дол., а в України система готова до транзиту.
“При чому, ми готові транспортувати не 70-90 млрд куб. м газу, ми готові транспортувати і 150 млрд куб. м”, — додав Глава держави.
Раніше канцлер ФРН Ангела Меркель заявила про важливість транзиту газу через Україну після "Північного потоку-2".