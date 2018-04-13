Россия не обойдется без украинской ГТС после 2019 года
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Российская Федерация не обойдется без украинской газотранспортной системы после 2019 года. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам, передает УНН.
"Я хочу подчеркнуть, Россия не обойдется без украинской газотранспортной системы, после 2019 года в том числе", - убежден Президент.
Кроме того, отметил он, "Северный поток-2" абсолютно политический проект, который требует вложений в сумме 15-20 млрд долл., а в Украине система готова к транзиту.
"Причем, мы готовы транспортировать 70-90 млрд куб. м газа, мы готовы транспортировать и 150 млрд куб. м", - добавил Глава государства.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о важности транзита газа через Украину после "Северного потока-2".