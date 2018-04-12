РФ підтвердила ЄС готовність частково використовувати ГТС України після 2019 року
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Росія підтвердила Євросоюзу готовність частково використовувати газотранспортну систему України після 2019 року. Про це заявив міністр енергетики Росії Олександр Новак, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Ми вчора провели розмову із заступником голови Єврокомісії. Ми обговорили поставки газу європейським споживачам в контексті тих контрактів, які діють до кінця 2019 року", - сказав А.Новак.
За його словами, російська сторона підтвердила, що вони не виключають часткового використання ГТС України після 2019 року.
"Було підтверджено, ми підтвердили, що будемо гарантовано забезпечувати поставки в рамках чинних контрактів європейським споживачам. І підтвердили, що ми не виключаємо часткове використання газотранспортної інфраструктури України за рамками 2019 року", - сказав Новак.
А.Новак повідомив, що планує провести зустріч із заступником глави ЄК у справах Енергосоюз Марош Шефчович в кінці квітня - першій половині травня.
Нагадаємо, комерційний директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявляв, що загрозою для української ГТС є невизначеність щодо обсягів транзиту російського газу після завершення контракту в 2019 році.
Як повідомляв УНН, канцлер Німеччини Ангела Меркель після зустрічі з Президентом України Петром Порошенко заявила, що залишається важливим транзит газу через територію України після будівництва "Північного потоку-2".