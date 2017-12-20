Угрозой для украинской ГТС является неопределенность относительно объемов транзита российского газа - Витренко

"Главная угроза для развития украинской ГТС - это неопределенность относительно объемов транзита по окончанию текущего контракта. Текущий контракт заканчивается в 2019 году", - сказал он.

По словам Ю.Витренко, наблюдается очень четкий геополитический курс Российской Федерации на то, что обойти Украину.

Во-первых, отметил главный коммерческий директор, они не хотят, чтобы Украина получала как сейчас значительные средства от транзита. Сейчас мы получаем примерно 2-3% от нашего валового внутреннего продукта от транзита, добавил он.

"Также они понимают, что при определенных условиях, особенно в условиях полного применения норм европейского законодательства о защите конкуренции в Украине, если российский газ будет проходить через Украину, это будет означать, что цена на газ, в частности российский газ в Украине будет на уровне так называемого экспертного паритета. То есть, намного дешевле, чем сейчас, и значительно дешевле, чем в Европе. В свою очередь, это означает, что украинская промышленность будет иметь конкурентные преимущества", - подчеркнул он.

Напомним, в "Нафтогазе" не исключили, что Стокгольмский арбитраж объявит решение раньше 30 декабря.