Загрозою для української ГТС є невизначеність щодо обсягів транзиту російського газу - Вітренко

"Головна загроза для розвитку української ГТС - це невизначеність щодо обсягів транзиту після закінчення поточного контракту. Поточний контракт закінчується у 2019 році", - сказав він.

За словами Ю.Вітренка, спостерігається дуже чіткий геополітичний курс Російської Федерації на те, що обійти Україну.

По-перше, зазначив головний комерційний директор, вони не хочуть, щоб Україна отримувала як зараз значні кошти від транзиту. Зараз ми отримуємо приблизно 2-3% від нашого валового внутрішнього продукту від транзиту, додав він.

"Також вони розуміють, що за певних умов, особливо за умов повного застосування норм європейського законодавства про захист конкуренції на теренах України, якщо російський газ буде проходити через Україну, це означатиме, що ціна на газ, зокрема російський газ в Україні буде на рівні так званого експертного паритету. Тобто, набагато дешевший, ніж зараз, і значно дешевший, ніж у Європі. У свою чергу, це означатиме, що українська промисловість буде мати конкурентні переваги", - підкреслив він.

Нагадаємо, у "Нафтогазі" не виключили, що Стокгольмський арбітраж оголосить рішення раніше 30 грудня.