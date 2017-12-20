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У "Нафтогазі" не виключили, що Стокгольмський арбітраж оголосить рішення раніше 30 грудня

У "Нафтогазі" не виключили, що Стокгольмський арбітраж оголосить рішення раніше 30 грудня

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Оголошення рішення Стокгольмського арбітражу може відбутися раніше ніж 30 грудня 2017 року, як планувалося попередньо. Про це сьогодні на прес-конференції сказав головний комерційний директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, передає кореспондент УНН.

"Зараз дата 30 грудня. Можливо, буде раніше. Я знаю більше, але поки сказати не можу", - сказав Ю.Вітренко, відповідаючи на запитання про те, коли очікується рішення Стокгольмського арбітражу щодо контракту з постачання газу.

Нагадаємо, 14 листопада Стокгольмський арбітраж переніс кінцевий термін винесення рішень у справах за позовами НАК “Нафтогаз України” та ПАТ “Газпром” щодо контрактів з поставки газу та його транзиту на 30 грудня 2017 року та 28 лютого 2018 року відповідно.

Як повідомляв УНН, Стокгольмський арбітраж 9 жовтня розпочав слухання щодо спору “Нафтогазу” та “Газпрому” стосовно умов контракту на постачання газу з Росії до України від 2009 року. Оскільки “Нафтогаз” і “Газпром” не змогли дійти згоди щодо імплементації окремого рішення, прийнятого арбітражним трибуналом раніше, тепер трибунал має розглянути позиції сторін і прийняти відповідні рішення.

В кінці травня Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги НАК “Нафтогаз України” до ПАТ “Газпром” щодо контракту на поставку газу від 2009 року і переглянув формулу ціни на газ з 2014 року, а також відхилив вимоги “Газпрому” до “Нафтогазу” за контрактом на поставку газу в частині принципу “бери або плати”.

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