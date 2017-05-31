Стокгольмский арбитраж пересмотрел формулу цены на газ для "Нафтогаза"

"Формула цены пересмотрена с 2014 года - европейская цена", - написала Е.Зеркаль, комментируя решение Стокгольмского арбитража.

Она также сообщила, что арбитраж отменил полностью запрет на реэкспорт газа.

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Напомним, сумма исковых требований НАК "Нафтогаз Украины" к российскому "Газпрому" в Стокгольмском арбитраже составляет около 50 млрд долл.

Также напомним, "Газпром" увеличил сумму иска к "Нафтогазу" в 37 млрд долл. При этом ранее в "Нафтогазе" сообщили, сумма исковых требований "Газпрома" к НАК в Стокгольмском арбитраже составляет примерно 50 млрд долл.

Добавим, украинские требования к "Газпрому" связаны с двумя контрактами - на поставку и на транзит газа.