Стокгольмский арбитраж пересмотрел формулу цены на газ для "Нафтогаза"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования НАК "Нафтогаз Украины" к ОАО "Газпром" по газовому контракту на поставку газа от 2009 года и пересмотрел формулу цены на газ с 2014 года, передает УНН со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Елена Зеркаль, передает УНН.
"Формула цены пересмотрена с 2014 года - европейская цена", - написала Е.Зеркаль, комментируя решение Стокгольмского арбитража.
Она также сообщила, что арбитраж отменил полностью запрет на реэкспорт газа.
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Напомним, сумма исковых требований НАК "Нафтогаз Украины" к российскому "Газпрому" в Стокгольмском арбитраже составляет около 50 млрд долл.
Также напомним, "Газпром" увеличил сумму иска к "Нафтогазу" в 37 млрд долл. При этом ранее в "Нафтогазе" сообщили, сумма исковых требований "Газпрома" к НАК в Стокгольмском арбитраже составляет примерно 50 млрд долл.
Добавим, украинские требования к "Газпрому" связаны с двумя контрактами - на поставку и на транзит газа.