Стокгольмський арбітраж переглянув формулу ціни на газ для “Нафтогазу”
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги НАК “Нафтогаз України” до ПАТ “Газпром” щодо газового контракту на постачання газу від 2009 року і переглянув формулу ціни на газ з 2014 року, передає УНН з посиланням на заступника міністра закордонних справ Олену Зеркаль, передає УНН.
“Формула ціни переглянута з 2014 року — європейська ціна”, — написала О.Зеркаль, коментуючи рішення Стокгольмського арбітражу.
Вона також повідомила, що арбітраж скасував повністю заборону на реекспорт газу.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стокгольмський арбітраж повністю відхилив вимоги "Газпрому" щодо принципу "бери або плати"
Нагадаємо, сума позивних вимог НАК "Нафтогаз України" до російського "Газпрому" в Стокгольмському арбітражі становлять близько 50 млрд дол.
Також нагадаємо, "Газпром" збільшив суму позову до "Нафтогазу" до 37 млрд дол. При цьому раніше у "Нафтогазі" повідомили, сума позивних вимог "Газпрому" до НАК у Стокгольмському арбітражі становить приблизно 50 млрд дол.
Додамо, українські вимоги до "Газпрому" пов'язані з двома контрактами - на постачання і на транзит газу.