"Нафтогаз" назвав суму позивних вимог до "Газпрому" в Стокгольмі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Сума позивних вимог НАК "Нафтогаз України" до російського "Газпрому" в Стокгольмському арбітражі становлять близько 50 млрд дол. Про це повідомив головний комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко під час онлайн-інтерв'ю виданню "Новое время", передає УНН.
Він нагадав, що українські вимоги до "Газпрому" пов'язані з двома контрактами - на постачання і на транзит газу.
"Ми зі свого боку вимагаємо від "Газпрому", що ціна за контрактом на постачання газу мала бути переглянута, бо в нас було відповідне контрактне право, вимагати цей перегляд ціни... Ми цього не зробили і ми вимагаємо від "Газпрому" повернути переплачені кошти. У цьому контексті ми вимагаємо від "Газпрому" тільки за контрактом на постачання повернути нам переплату приблизно 17 млрд дол., включаючи відсотки", - сказав він.
Щодо контракту на транзит газу, з його слів, українська сторона також впевнена, що мала право перегляду транзитної ставки.
"Якщо б вона була переглянута, відповідно "Газпром" мав би сплачувати більше за транзит і на інших умовах... Загальна сума, що вони не доплатили за транзит, це приблизно 12 млрд дол. з відсотками", - сказав Ю.Вітренко.
"Це приблизно 30 млрд дол., які ми вимагаємо від "Газпрому", - уточнив він щодо обох контрактів.
З його слів, при цьому потрібно розуміти, що контракт не завершується зараз, а в 2019-му році.
"Відповідно "Газпром" і надалі мусить сплачувати за новими тарифами щодо транзиту", - зазначив Ю.Вітренко.
Він додав, що різниця в оплаті за старими і новими тарифами становить приблизно 15 млрд дол.
"Якщо ми додамо ці 30 млрд і 15 млрд, також ще врахуємо різницю в ціні щодо контракту на постачання, ми приблизно вийдемо на 50 млрд дол. позивних вимог з нашого боку до "Газпрому", - підсумував Ю.Вітренко.
Нагадаємо, “Нафтогаз” очікує рішення Стокгольмського арбітражу у справі, яка стосується контракту придбання та продажу, до квітня 2017 року.