"Нафтогаз" назвав суму позивних вимог до "Газпрому" в Стокгольмі

Він нагадав, що українські вимоги до "Газпрому" пов'язані з двома контрактами - на постачання і на транзит газу.

"Ми зі свого боку вимагаємо від "Газпрому", що ціна за контрактом на постачання газу мала бути переглянута, бо в нас було відповідне контрактне право, вимагати цей перегляд ціни... Ми цього не зробили і ми вимагаємо від "Газпрому" повернути переплачені кошти. У цьому контексті ми вимагаємо від "Газпрому" тільки за контрактом на постачання повернути нам переплату приблизно 17 млрд дол., включаючи відсотки", - сказав він.

Щодо контракту на транзит газу, з його слів, українська сторона також впевнена, що мала право перегляду транзитної ставки.

"Якщо б вона була переглянута, відповідно "Газпром" мав би сплачувати більше за транзит і на інших умовах... Загальна сума, що вони не доплатили за транзит, це приблизно 12 млрд дол. з відсотками", - сказав Ю.Вітренко.

"Це приблизно 30 млрд дол., які ми вимагаємо від "Газпрому", - уточнив він щодо обох контрактів.

З його слів, при цьому потрібно розуміти, що контракт не завершується зараз, а в 2019-му році.

"Відповідно "Газпром" і надалі мусить сплачувати за новими тарифами щодо транзиту", - зазначив Ю.Вітренко.

Він додав, що різниця в оплаті за старими і новими тарифами становить приблизно 15 млрд дол.

"Якщо ми додамо ці 30 млрд і 15 млрд, також ще врахуємо різницю в ціні щодо контракту на постачання, ми приблизно вийдемо на 50 млрд дол. позивних вимог з нашого боку до "Газпрому", - підсумував Ю.Вітренко.

Нагадаємо, “Нафтогаз” очікує рішення Стокгольмського арбітражу у справі, яка стосується контракту придбання та продажу, до квітня 2017 року.