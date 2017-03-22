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"Нафтогаз" назвал сумму исковых требований к "Газпрому" в Стокгольме

Киев  •  УНН

 • 15540 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Сумма исковых требований НАК "Нафтогаз Украины" к российскому "Газпрому" в Стокгольмском арбитраже составляет около 50 млрд долл. Об этом сообщил главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в ходе онлайн-интервью изданию "Новое время", передает УНН.

Он напомнил, что украинские требования к "Газпрому" связаны с двумя контрактами - на поставку и на транзит газа.

"Мы со своей стороны требуем от "Газпром ", цена по контракту на поставку газа должна была быть пересмотрена, у нас было соответствующее контрактное право, требовать этот пересмотр цены ... Мы этого не сделали и мы требуем от "Газпрома" вернуть переплаченные средства. В этом контексте мы требуем от "Газпрома" только по контракту на поставку вернуть нам переплату примерно 17 млрд долл., включая проценты", - сказал он.

По контракту на транзит газа, по его словам, украинская сторона также уверена, что имела право пересмотр транзитной ставки.

"Если бы она была пересмотрена, соответственно "Газпром" должен был платить больше за транзит и на других условиях... Общая сумма, которую они не доплатили за транзит, это примерно 12 млрд долл. с процентами", - сказал Ю.Витренко.

"Это примерно 30 млрд долл., которые мы требуем от" Газпрома ", - уточнил он по обоим контрактам.

По его словам, при этом нужно понимать, что контракт не заканчивается сейчас, а в 2019-м году.

"Сответственно "Газпром" и в дальнейшем должен платить по новым тарифам по транзиту", - отметил Ю.Витренко.

Он добавил, что разница в оплате по старым и новым тарифам составляет примерно 15 млрд долл.

"Если мы добавим эти 30 млрд и 15 млрд, также еще учтем разницу в цене по контракту на поставку, мы примерно выйдем на 50 млрд долл. Исковых требований с нашей стороны к "Газпрому", - подытожил Ю.Витренко.

Напомним, "Нафтогаз" ожидает решения Стокгольмского арбитража по делу, которое касается контракта приобретения и продажи, в апреле 2017.

 

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