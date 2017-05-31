Стокгольмський арбітраж повністю відхилив вимоги "Газпрому" щодо принципу "бери або плати" - "Нафтогаз"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Стокгольмський арбітраж повністю відхилив вимоги російського ПАТ “Газпром” до НАК “Нафтогаз України” щодо контракту на постачання газу до України від 2009 року у частині принципу “бери або плати”. Про це повідомили УНН у прес-службі “Нафтогазу”.
“Ми отримали рішення. Поки що ми коментуємо те, що вимоги "Газпрому“ щодо "бери або плати" було повністю відхилено”, — повідомили у прес-службі.
У прес-службі “Нафтогазу” уточнили, що Стокгольмський арбітраж відхилив вимоги російської компанії за основною частиною позову - “бери або плати”.
Нагадаємо, сума позивних вимог НАК "Нафтогаз України" до російського "Газпрому" в Стокгольмському арбітражі становлять близько 50 млрд дол.
Також нагадаємо, "Газпром" збільшив суму позову до "Нафтогазу" до 37 млрд дол. При цьому раніше у "Нафтогазі" повідомили, сума позивних вимог "Газпрому" до НАК у Стокгольмському арбітражі становить приблизно 50 млрд дол.
Додамо, українські вимоги до "Газпрому" пов'язані з двома контрактами - на постачання і на транзит газу.