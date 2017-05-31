Стокгольмский арбитраж полностью отклонил требования "Газпрома" относительно "бери или плати" - "Нафтогаз"

"Мы получили решение. Пока мы комментируем то, что требования "Газпрома" по "бери или плати" были полностью отклонены", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе "Нафтогаза" уточнили, что Стокгольмский арбитраж отклонил требования российской компании по основной части иска - "бери или плати".

Напомним, сумма исковых требований НАК "Нафтогаз Украины" к российскому "Газпрому" в Стокгольмском арбитраже составляет около 50 млрд долл.

Также напомним, "Газпром" увеличил сумму иска к "Нафтогазу" до 37 млрд долл. При этом ранее в "Нафтогазе" сообщили, что сумма исковых требований "Газпрома" к НАК в Стокгольмском арбитраже составляет примерно 50 млрд долл.

Добавим, украинские требования к "Газпрому" связаны с двумя контрактами - на поставку и на транзит газа.