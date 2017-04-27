"Газпром" збільшив суму позову до "Нафтогазу" до 37 млрд дол.

Зазначається, що уточнена сума вимог ПАТ “Газпром” до НАК “Нафтогаз України” склала понад 37 млн дол. США. Вона містить вимоги щодо сплати заборгованості за поставлений в травні-червні 2014 року газ, оплату за зобов’язанням “бери-або-плати” за 2012-2016 роки, а також пені за прострочення оплати газу.

Як повідомляв УНН, головний комерційний директор “Нафтогазу” Юрій Вітренко заявив, що загальна сума позивних вимог російського “Газпрому” до НАК “Нафтогаз України” в Стокгольмському арбітражі становлять приблизно 50 млрд дол. і можуть зрости на 30 млрд дол. — до 80 млрд дол.