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Вимоги "Газпрому" до "Нафтогазу" у Стокгольмі можуть зрости до 80 млрд дол. - Ю.Вітренко

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Загальна сума позивних вимог російського "Газпрому" до НАК "Нафтогаз України" в Стокгольмському арбітражі становлять приблизно 50 млрд дол. і можуть зрости на 30 млрд дол. - до 80 млрд дол. Про це повідомив головний комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко під час онлайн-інтерв'ю виданню "Новое время", передає УНН.

"Їхня ("Газпрому" - ред.) основна вимога - це так званий "take or pay" ("бери або плати"). У контракті дійсно зазначені певні мінімальні обсяги газу... Але з нашого боку є конкретні аргументи, які полягають, що у тому ж контракті закладений певний механізм зменшення кожного року цих обсягів за "бери або плати". Також ми посилаємося на законодавство про захист конкуренції", - сказав він.

З його слів, є інші юридичні аргументи, чому цей принцип не має бути застосований або принаймні має бути переглянутий щодо обсягів.

"Якщо казати про гроші, вони вимагають від нас вже приблизно 50 млрд дол. - це те, що ми мали заплатити і не заплатили за відповідні обсяги газу. Якщо ми подивимося на майбутнє, до терміну закінчення контракту, то додатково це буде ще приблизно 30 млрд дол. Тобто, з їхнього боку загальна сума позивних вимог - це приблизно 80 млрд дол." , - додав Ю.Вітренко.

Нагадаємо, сума позивних вимог НАК "Нафтогаз України" до російського "Газпрому" в Стокгольмському арбітражі становлять близько 50 млрд дол.

Також нагадаємо, “Нафтогаз” очікує рішення Стокгольмського арбітражу у справі, яка стосується контракту придбання та продажу газу, до квітня 2017 року.

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