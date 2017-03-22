Требования "Газпрома" к "Нафтогазу" в Стокгольме могут вырасти до 80 млрд. долл - Ю.Витренко

"Их (" Газпрома "- ред.) основное требование - это так называемый " take or pay " (" бери или плати "). В контракте действительно указаны определенные минимальные объемы газа ... Но с нашей стороны есть конкретные аргументы, которые заключаются , что в том же контракте заложен определенный механизм уменьшения ежегодно этих объемов по "бери или плати". Также мы ссылаемся на законодательство о защите конкуренции ", - сказал он.

По его словам, есть другие юридические аргументы, почему этот принцип не должен быть применен или по крайней мере должен быть пересмотрен по объемам.

"Если говорить о деньгах, они требуют от нас уже примерно 50 млрд долл. - это то, что мы должны были заплатить и не заплатили за соответствующие объемы газа. Если мы посмотрим на будущее, до срока окончания контракта, то дополнительно это будет еще примерно 30 млрд долл. То есть, с их стороны общая сумма исковых требований - это примерно 80 млрд долл. " , - добавил Ю.Витренко.

Напомним, сумма исковых требований НАК "Нафтогаз Украины" с российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже составляют около 50 млрд долл .

Также напомним, "Нафтогаз" ожидает решения Стокгольмского арбитража по делу, которое касается контракта приобретения и продажи газа, в апреле 2017 года .