"Газпром" увеличил сумму иска к "Нафтогазу" до 37 млрд долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. ОАО "Газпром" в Стокгольмском суде увеличил сумму требований к "Нафтогазу Украины" с 31,759 млрд долл. до 37 млрд долл. Об этом говорится в годовом отчете российского газового холдинга по международным стандартам финансовой отчетности, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что уточненная сумма требований ОАО "Газпром" к НАК "Нафтогаз Украины" составила более 37 млн долл. США. Она содержит требования об уплате задолженности за поставленный в мае-июне 2014 года газ, оплату по обязательству "бери-или-плати" за 2012-2016 годы, а также пени за просрочку оплаты газа.
Как сообщал УНН, главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что общая сумма исковых требований российского "Газпрома" к НАК "Нафтогаз Украины" в Стокгольмском арбитраже составляют примерно 50 млрд долл. и могут вырасти на 30 млрд долл. - до 80 млрд долл.