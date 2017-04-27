"Газпром" увеличил сумму иска к "Нафтогазу" до 37 млрд долл.

Отмечается, что уточненная сумма требований ОАО "Газпром" к НАК "Нафтогаз Украины" составила более 37 млн ​​долл. США. Она содержит требования об уплате задолженности за поставленный в мае-июне 2014 года газ, оплату по обязательству "бери-или-плати" за 2012-2016 годы, а также пени за просрочку оплаты газа.

Как сообщал УНН, главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что общая сумма исковых требований российского "Газпрома" к НАК "Нафтогаз Украины" в Стокгольмском арбитраже составляют примерно 50 млрд долл. и могут вырасти на 30 млрд долл. - до 80 млрд долл.