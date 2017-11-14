Стокгольмський арбітраж переніс рішення у справах “Нафтогазу” і “Газпрому”
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Стокгольмський арбітраж переніс кінцевий термін винесення рішень у справах за позовами НАК “Нафтогаз України” та ПАТ “Газпром” щодо контрактів з поставки газу та його транзиту на 30 грудня 2017 року та 28 лютого 2018 року відповідно, передає УНН з посиланням на прес-службу “Нафтогазу”.
За інформацією НАК, “Газпром” 7 листопада подав апеляцію на окреме рішення трибуналу від 31 травня 2017 року щодо контракту на поставку газу.
“9 листопада Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма переніс граничний термін винесення рішень у справах між НАК „Нафтогаз України“ та ПАТ „Газпром“ щодо контрактів на поставку та транзит газу на 30 грудня 2017 р. та 28 лютого 2018 р. відповідно”, — йдеться у повідомленні.
У НАК нагадали, що між “Нафтогазом” та “Газпромом” діє два контракти: на поставку газу та на його транзит територією України. У 2014 році у Стокгольмі були ініційовані провадження щодо кожного з цих контрактів.
Як повідомляв УНН, Стокгольмський арбітраж 9 жовтня розпочав слухання щодо спору “Нафтогазу” та “Газпрому” стосовно умов контракту на постачання газу з Росії до України від 2009 року. Оскільки “Нафтогаз” і “Газпром” не змогли дійти згоди щодо імплементації окремого рішення, прийнятого арбітражним трибуналом раніше, тепер трибунал має розглянути позиції сторін і прийняти відповідні рішення.
В кінці травня Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги НАК “Нафтогаз України” до ПАТ “Газпром” щодо контракту на поставку газу від 2009 року і переглянув формулу ціни на газ з 2014 року, а також відхилив вимоги “Газпрому” до “Нафтогазу” за контрактом на поставку газу в частині принципу “бери або плати”.