Стокгольмский арбитраж перенес решения по делам "Нафтогаза" и "Газпрома"

По информации НАК, "Газпром" 7 ноября подал апелляцию на отдельное решение трибунала от 31 мая 2017 года по контракту на поставку газа.

"9 ноября Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма перенес предельный срок вынесения решений по делам между НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" по контрактам на поставку и транзит газа до 30 декабря 2017 года и 28 февраля 2018 года соответственно", - говорится в сообщении.

В НАК напомнили, что между "Нафтогазом" и "Газпромом" действует два контракта: на поставку газа и на его транзит по территории Украины. В 2014 году в Стокгольме были инициированы производства по каждому из этих контрактов.

Как сообщал УНН, Стокгольмский арбитраж 9 октября начал слушания по спору "Нафтогаза" и "Газпрома" об условиях контракта на поставку газа из России в Украину с 2009 года. Поскольку "Нафтогаз" и "Газпром" не смогли договориться по имплементации отдельного решения, принятого арбитражным судом ранее, теперь суд должен рассмотреть позиции сторон и принять соответствующие решения.

В конце мая Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования НАК "Нафтогаз Украины" к ОАО "Газпром" по контракту на поставку газа от 2009 года и пересмотрел формулу цены на газ с 2014 года, а также отклонил требования "Газпрома" к "Нафтогазу" по контракту на поставку газа в части принципа "бери или плати".