В "Нафтогазе" не исключили, что Стокгольмский арбитраж объявит решение ранее 30 декабря

"Сейчас дата 30 декабря. Возможно, раньше. Я знаю больше, но пока сказать не могу", - сказал Ю.Витренко, отвечая на вопрос о том, когда ожидается решение Стокгольмского арбитража по контракту по поставкам газа.

Напомним, 14 ноября Стокгольмский арбитраж перенес конечный срок вынесения решений по делам по искам НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" по контрактам по поставке газа и его транзита на 30 декабря 2017 года и 28 февраля 2018 года соответственно.

Как сообщал УНН, Стокгольмский арбитраж 9 октября начал слушания по спору "Нафтогаза" и "Газпрома" об условиях контракта на поставку газа из России в Украину с 2009 года. Поскольку "Нафтогаз" и "Газпром" не смогли договориться по имплементации отдельного решения, принятого арбитражным судом ранее, теперь суд должен рассмотреть позиции сторон и принять соответствующие решения.

В конце мая Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования НАК "Нафтогаз Украины" в ОАО "Газпром" по контракту на поставку газа от 2009 года и пересмотрел формулу цены на газ с 2014 года, а также отклонил требования "Газпрома" к "Нафтогазу" по контракту на поставку газа в части принципа "бери или плати".