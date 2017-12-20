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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 87101 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 100145 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 100569 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 113544 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102387 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105419 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112333 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117184 просмотра

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В "Нафтогазе" не исключили, что Стокгольмский арбитраж объявит решение ранее 30 декабря

В "Нафтогазе" не исключили, что Стокгольмский арбитраж объявит решение ранее 30 декабря

Киев  •  УНН

 • 10271 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Оглашение решения Стокгольмского арбитража может произойти раньше 30 декабря 2017 года, как планировалось ранее. Об этом сегодня на пресс-конференции сказал главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, передает корреспондент УНН.

"Сейчас дата 30 декабря. Возможно, раньше. Я знаю больше, но пока сказать не могу", - сказал Ю.Витренко, отвечая на вопрос о том, когда ожидается решение Стокгольмского арбитража по контракту по поставкам газа.

Напомним, 14 ноября Стокгольмский арбитраж перенес конечный срок вынесения решений по делам по искам НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" по контрактам по поставке газа и его транзита на 30 декабря 2017 года и 28 февраля 2018 года соответственно.

Как сообщал УНН, Стокгольмский арбитраж 9 октября начал слушания по спору "Нафтогаза" и "Газпрома" об условиях контракта на поставку газа из России в Украину с 2009 года. Поскольку "Нафтогаз" и "Газпром" не смогли договориться по имплементации отдельного решения, принятого арбитражным судом ранее, теперь суд должен рассмотреть позиции сторон и принять соответствующие решения.

В конце мая Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования НАК "Нафтогаз Украины" в ОАО "Газпром" по контракту на поставку газа от 2009 года и пересмотрел формулу цены на газ с 2014 года, а также отклонил требования "Газпрома" к "Нафтогазу" по контракту на поставку газа в части принципа "бери или плати".

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