Через розгерметизацію газопроводу ряд будинків у Полтаві залишилися без газопостачання

У повідомленні рятувальників вказано, що: “у м. Полтава через розгерметизацію газопроводу діаметром 125 мм залишилось без газопостачання 30 приватних житлових будинків та 2 котельні, що забезпечують теплопостачанням 6 гуртожитків, 2 медичні заклади та 1 школу-інтернат (близько 3 тис. абонентів)”.

Надзвичайна подія трапилася приблизно о 3 годині ночі.

“На місці події працює аварійна бригада ПАТ „Полтавгаз“. Ситуація перебуває на контролі ДСНС”, — повідомили рятувальники.

Як повідомляв УНН, під час пожежі в нежитловій будівлі у Харкові загинули двоє.