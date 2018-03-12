Через розгерметизацію газопроводу ряд будинків у Полтаві залишилися без газопостачання
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. У Полтаві через розгерметизацію газопроводу діаметром 125 мм залишилось без газопостачання 30 приватних житлових будинків та 2 котельні. Про це повідомляє УНН з посиланням на оперативну довідку Державної служби з надзвичайних ситуацій.
У повідомленні рятувальників вказано, що: “у м. Полтава через розгерметизацію газопроводу діаметром 125 мм залишилось без газопостачання 30 приватних житлових будинків та 2 котельні, що забезпечують теплопостачанням 6 гуртожитків, 2 медичні заклади та 1 школу-інтернат (близько 3 тис. абонентів)”.
Надзвичайна подія трапилася приблизно о 3 годині ночі.
“На місці події працює аварійна бригада ПАТ „Полтавгаз“. Ситуація перебуває на контролі ДСНС”, — повідомили рятувальники.
Як повідомляв УНН, під час пожежі в нежитловій будівлі у Харкові загинули двоє.