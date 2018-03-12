Из-за разгерметизации газопровода ряд домов в Полтаве остались без газоснабжения
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В Полтаве из-за разгерметизации газопровода диаметром 125 мм осталось без газоснабжения 30 частных жилых домов и 2 котельные. Об этом сообщает УНН со ссылкой на оперативную справку Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
В сообщении спасателей указано, что: “в г. Полтава из-за разгерметизации газопровода диаметром 125 мм остались без газоснабжения 30 частных жилых домов и 2 котельные, обеспечивающие теплоснабжением 6 общежитий, 2 медицинских учреждения и 1 школа-интернат (около 3 тыс. абонентов)”.
Чрезвычайное происшествие случилось примерно в 3 часа ночи.
“На месте происшествия работает аварийная бригада ОАО „Полтавгаз“. Ситуация находится на контроле ГСЧС”, — сообщили спасатели.
Как сообщал УНН, во время пожара в нежилом здании в Харькове погибли двое.