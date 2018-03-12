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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 49208 просмотра

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Из-за разгерметизации газопровода ряд домов в Полтаве остались без газоснабжения

Из-за разгерметизации газопровода ряд домов в Полтаве остались без газоснабжения

Киев  •  УНН

 • 9149 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. В Полтаве из-за разгерметизации газопровода диаметром 125 мм осталось без газоснабжения 30 частных жилых домов и 2 котельные. Об этом сообщает УНН со ссылкой на оперативную справку Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В сообщении спасателей указано, что: “в г. Полтава из-за разгерметизации газопровода диаметром 125 мм остались без газоснабжения 30 частных жилых домов и 2 котельные, обеспечивающие теплоснабжением 6 общежитий, 2 медицинских учреждения и 1 школа-интернат (около 3 тыс. абонентов)”.

Чрезвычайное происшествие случилось примерно в 3 часа ночи.

“На месте происшествия работает аварийная бригада ОАО „Полтавгаз“. Ситуация находится на контроле ГСЧС”, — сообщили спасатели.

Как сообщал УНН, во время пожара в нежилом здании в Харькове погибли двое.

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