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"Укртрансгаз" капитально модернизирует известный магистральный газопровод

"Укртрансгаз" капитально модернизирует известный магистральный газопровод

Киев  •  УНН

 • 13367 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. ПАО “Укртрансгаз” планирует выполнить капитальный ремонт четырех участков линейной части газопровода “Уренгой — Помары — Ужгород” общей протяженностью 119 км и провести реконструкцию компрессорной станции “Ромны”. Об этом сообщила пресс-служба газотранспортного предприятия, передает УНН.

“ПАО ”Укртрансгаз“ в рамках реализации проекта ”Реконструкция, капитальный ремонт и техническое переоснащение магистрального газопровода “Уренгой — Помары — Ужгород”“ объявил тендеры на поставку продукции — труб большого диаметра, кранов, фитингов и гнутых отводов”, — говорится в сообщении.

Проект предполагается осуществить за счет кредитных средств международных финансовых организаций, а именно Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и средств ПАО “Укртрансгаз”. В рамках проекта закупки товаров, работ и услуг осуществляется в соответствии с Политикой и правилами ЕБРР. Соответствующие приглашения к участию в тендерах опубликованы и на официальной странице ЕБРР.

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Как отмечается, за последние три года “Укратрансгаз” за свой счет обновил часть данного газопровода общей протяженностью в 54 км. А сейчас планирует в рамках проекта выполнить капитальный ремонт четырех участков линейной части общей протяженностью 119 км и провести реконструкцию компрессорной станции “Ромны”.

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Напомним, в 2014 году в течение мая-июня на газопроводе “Уренгой — Помары — Ужгород” произошли два взрыва: в Рожнятовском районе Ивано-Франковской области (12 мая) и Лохвицком районе Полтавской области (17 июня).

По данным местных операторов газораспределительных систем, общая протяженность изношенных газопроводов в Украине составляет 10% от всей ГТС (20 тыс. км.). При этом количество аварийных газопроводов в 2017 году составила 4907,4 км, это 2,2% от общей протяженности сетей. В НАК “Нафтогазе” уверяют, что украинские газопроводы в 7 раз менее аварийные, чем российские.

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Как сообщал УНН, “Укртрансгаз” разработал план модернизации ГТС к 2027 году.

Газопровод “Уренгой — Помары — Ужгород” соединяет месторождения севера Западной Сибири с Ужгородом на западе Украины. Затем газ транспортируется потребителям в Европу. Его запустили в эксплуатацию в 1983 году.

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